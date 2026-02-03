MÉS avala la prohibición de las redes a menores de 16 años y pide formarles para elegir de forma crítica los contenidos

Archivo - Smartphone teléfono móvil - - - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca se ha mostrado a favor de la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años propuesta esta martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reclamado que se les forme para que al llegar a esa edad tengan la madurez suficiente para "discernir la verdad" y elegir "críticamente" los contenidos que consumen.

El portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha considerado que esta medida, que viene recogida en el proyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales, será positiva para "proteger a los niños y jóvenes de espacios en los que circulan mentiras, el machismo, el odio al diferente, la violencia y la pornografía".

En este sentido, según ha informado el partido en un comunicado, el portavoz ha subrayado que todos los expertos que han comparecido a lo largo de la legislatura en la comisión sobre digitalización de la Cámara autonómica se han mostrado a favor de esta limitación.

Pese a dar su visto bueno, Apesteguia ha admitido que la medida se debe poner en marcha "con garantías" dado que los filtros establecidos hasta el momento "no han funcionado".

Los ecosoberanistas, en esa línea, han propuesto poner en marcha un proceso formativo para que los jóvenes lleguen a los 16 años "con la madurez suficiente para discernir la verdad y elegir críticamente los contenidos de las redes sociales".

MÉS per Mallorca ha recordado que en diciembre de 2024 el Consejo de Ministros avaló un informe elaborado por un comité integrado por medio centenar de expertos independientes consistente en un plan de digitalización segura para los niños en el que se ponía el acento en los riesgos de la exposición a los teléfonos móviles.

El plan, entre sus 107 medidas, planteaba la recomendación de prohibir la utilización de los móviles analógicos hasta los 16 años de edad.