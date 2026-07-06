MÉS celebra el "éxito" de la cadena humana en es Trenc y acusa al PP de "desviar el foco" de un "clamor ciudadano"

MÉS celebra el "éxito" de la cadena humana en es Trenc
MÉS celebra el "éxito" de la cadena humana en es Trenc - MÉS PER MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 6 julio 2026 14:24
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PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha destacado el "éxito" de la cadena humana celebrada este domingo en es Trenc y ha acusado al PP de "intentar desviar el foco de atención" de un "clamor ciudadano clarísimo y multitudinario".

En un comunicado, la formación ha considerado que la movilización demuestra el rechazo de "una parte muy importante" de la sociedad mallorquina a las políticas de desprotección, a su entender, impulsadas por el Govern.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado que la movilización de este domingo "evidencia que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar ningún paso atrás en la conservación de un espacio tan emblemático como es Trenc".

A su criterio, la defensa del territorio no es una cuestión ideológica, sino "una responsabilidad compartida con las generaciones presentes y futuras".

Apesteguia también ha subrayado que la defensa de es Trenc forma parte de su historia política, puesto que el PSM fue una de las fuerzas que "más decisivamente" contribuyó a la preservación de este espacio, llegando a avalar con más de diez millones de pesetas el proceso judicial contra la urbanización de ses Covetes.

"Personas con nombres y apellidos del GOB y del PSM avalaron con su patrimonio aquel proceso con el riesgo de perder la casa", ha resaltado.

Finalmente, ha agradecido la labor de las entidades organizadoras y de todas las personas que participaron en la protesta y ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo es Trenc y el territorio.

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