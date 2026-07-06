MÉS celebra el "éxito" de la cadena humana en es Trenc y acusa al PP de "desviar el foco" de un "clamor ciudadano"

MÉS celebra el "éxito" de la cadena humana en es Trenc - MÉS PER MALLORCA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha destacado el "éxito" de la cadena humana celebrada este domingo en es Trenc y ha acusado al PP de "intentar desviar el foco de atención" de un "clamor ciudadano clarísimo y multitudinario".

En un comunicado, la formación ha considerado que la movilización demuestra el rechazo de "una parte muy importante" de la sociedad mallorquina a las políticas de desprotección, a su entender, impulsadas por el Govern.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado que la movilización de este domingo "evidencia que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar ningún paso atrás en la conservación de un espacio tan emblemático como es Trenc".

A su criterio, la defensa del territorio no es una cuestión ideológica, sino "una responsabilidad compartida con las generaciones presentes y futuras".

Apesteguia también ha subrayado que la defensa de es Trenc forma parte de su historia política, puesto que el PSM fue una de las fuerzas que "más decisivamente" contribuyó a la preservación de este espacio, llegando a avalar con más de diez millones de pesetas el proceso judicial contra la urbanización de ses Covetes.

"Personas con nombres y apellidos del GOB y del PSM avalaron con su patrimonio aquel proceso con el riesgo de perder la casa", ha resaltado.

Finalmente, ha agradecido la labor de las entidades organizadoras y de todas las personas que participaron en la protesta y ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo es Trenc y el territorio.