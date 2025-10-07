PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha considerado que el discurso sobre el reto demográfico que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha realizado durante el Debate de Política General es una nueva "epifanía".

"El primer análisis de esta exposición es que la presidenta va sumando epifanías. El año pasado tuvo una sobre la saturación turística, este año otra sobre la población. A la tercera se considera milagro y procediría la santidad", ha ironizado el ecosoberanista.

Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate de Política General celebrado este martes en la Cámara autonómica, ha lamentado que más allá de eso la líder regional no haya realizado "ninguna aportación a los problemas de la gente".

Tampoco ha dado credibilidad a los anuncios y promesas de Prohens habida cuenta de que aquellos que realizó el año pasado acerca de la lucha contra la saturación turística, como el incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) o del canon del agua, no se han llegado a cumplir.