MÉS cree que el traslado de basura desde Eivissa "supone el fracaso" de la gestión de residuos

EIVISSA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado este martes que el inicio del traslado de basura de Eivissa a Mallorca "supone el fracaso de una política de gestión de residuos basada en la improvisación, la opacidad y los intereses económicos por encima del interés general".

En un comunicado, la formación ha criticado que, a pesar de las promesas del PP y Vox asegurando que la importación permitiría reducir la tasa del tratamiento de residuos que pagan los ciudadanos, más de un año después la tasa de 2025 todavía no ha sido aprobada, ni tampoco la de 2026, por lo que no hay garantías ni rebajas efectivas para los mallorquines.

Además, ha lamentado el "oscurantismo" con el que el PP ha gestionado el proceso, acusando al conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, de cómo ha tratado la operación. En este sentido, ha recordado que Bestard "acumula ya demasiados episodios polémicos y ofrece pocas garantías de transparencia y buena gestión".

"Hay demasiadas preguntas sin respuesta", ha insistido MÉS sobre Bestard.

La formación se ha referido a la aportación de 50 millones de euros durante diez años, según un convenio anunciado entre Consell y Govern. Esta cantidad, ha afirmado, es "claramente insuficiente para generar una reducción significativa de la tasa de tratamiento de residuos y demuestra que el principal argumento utilizado por el PP para justificar la importación de basuras era "falsa" desde el principio.

"El PP vendió a los mallorquines que importar basura era un negocio redondo porque nos permitía rebajar la tasa. Hoy queda claro que era una gran mentira", ha insistido MÉS per Mallorca.

El partido ha reiterado que esta operación supondrá un nuevo impacto ambiental para Mallorca, incrementando el transporte marítimo y terrestre de basuras y consolidando un modelo basado en la incineración que desincentiva la prevención y el reciclaje.

"El PP ha cambiado la defensa de los intereses de Mallorca para convertir la isla en la solución a los problemas de residuos del resto de Baleares, sin ninguna contraprestación real para los mallorquines. Nos prometieron una rebaja de la tasa y hoy lo único que tenemos es más carga ambiental, más opacidad e incertidumbre", ha afirmado.

Además, ha alertado de que este traslado puede abrir la puerta a la importación de residuos de otras islas.

MÉS ha exigido al PP la publicación de las condiciones económicas y jurídicas de la operación y la aprobación urgente de las tasas de residuos y garantías claras de que la ciudadanía de Mallorca no pagará el coste de esta decisión.