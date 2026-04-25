MÉS cree que Vox "tiene el control" del Consell de Mallorca tras imponer cinco años de residencia para ayudas anticrisis

El conseller de MÉS per Mallorca en el Consell insular Joan Llodrà. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado que Vox "tiene el control" del Consell de Mallorca al imponer que se exijan cinco años de residencia legal para poder acceder a las ayudas sociales para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado que el hecho de que fueran los de Santiago Abascal quienes anunciaran esta medida demuestra la "sumisión absoluta" del PP.

Vox, han sostenido, no solo "condiciona" las políticas públicas sino también "el relato, los tempos y la comunicación institucional" del Consell de Mallorca.

La formación también ha lamentado que los 'populares' hayan asumido el discurso de "prioridad nacional" impulsado por los de Santiago Abascal, una idea que a su parecer es "impropia de una institución que debería garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades".

"El PP ha dejado de gobernar para convertirse en una simple gestoría de las imposiciones de Vox. Hoy ya no es posible distinguir entre una decisión del PP y qué es una exigencia de Vox. Han asumido completamente su marco ideológico, sus formas y hasta sus tempos políticos", ha dicho el conseller Joan Llodrà.

El ecosoberanista ha considerado que Vox "ha tomado la delantera en la actividad política y en el control del relato institucional" ante un PP "dispuesto a aceptarlo todo para mantener la silla".