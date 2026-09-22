MÉS critica que Bestard promueva medidas para reducir la población de palomas y no se oponga a una suelta de 2.000

La portavoz de Més per Mallorca en en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado este martes la política cinegética "contradictoria" del vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, por promover medidas extraordinarias para reducir la población de palomas y, al mismo tiempo, no oponerse a una suelta de más de 2.000 ejemplares.

En un comunicado, la consellera Catalina Inés Perelló se ha referido al hecho de que este domingo esté prevista en la finca de Son Ximena (Felanitx) una tirada de palomas en la que se prevé soltar más de 2.000 palomas domésticas.

La formación ecosoberanista reclamará explicaciones ante lo que considera una contradicción con las medidas adoptadas por su propio departamento para reducir la población de palomas en Mallorca.

Según relatan, el pasado mes de agosto, el Consell declaró por tercer año consecutivo la emergencia cinegética temporal para palomas y torcaces y habilitó días extraordinarios para cazarlas. Entonces, Bestard justificó la medida por la necesidad de reducir la densidad de estas especies y los perjuicios que provocaban en los campos y en los núcleos de población.

No obstante, según señalan, ahora, la finca de Son Ximena acogerá la primera tirada de palomas después de que PP y Vox modificaran la normativa que había mantenido prohibida esta práctica desde 2018. Esta actividad, organizada por la Federación Balear de Caza, prevé la participación de unos 200 tiradores y la suelta de más de 2.000 palomas domésticas.

Por todo ello, Perelló considera que Bestard debe explicar cómo puede declarar una emergencia por exceso de palomas y, pocas semanas después, "mirar hacia otro lado ante una actividad que soltará más de 2.000". "No es coherente decir a los agricultores que existe un problema de sobrepoblación que obliga a tomar medidas extraordinarias y después actuar como si esta suelta masiva no tuviera nada que ver con la gestión que hace el Consell", ha añadido.

Según este partido, el hecho de que la tirada no necesite una autorización insular al no estar considerada reglamentariamente una modalidad de caza, no exime al departamento de Medio Ambiente de dar explicaciones políticas sobre el impacto que puede tener la actividad.

Además, critican que el logotipo del departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes figure en la promoción de la tirada, por lo que reclaman a Bestard que aclare si su departamento colabora o no con esta actividad y por qué la imagen institucional del Consell aparece asociada.

La formación reclama al Consell que haga público si ha evaluado el posible impacto de la suelta de los ejemplares que no sean abatidos y que explique qué actuaciones prevé ante la posibilidad de que una parte de estos animales quede en libertad.