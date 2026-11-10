MÉS critica que el Consell de Mallorca convoque la aprobación del presupuesto del IMAS con solo un día de antelación

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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente que el Consell de Mallorca ha convocado con solo un día de antelación una reunión extraordinaria y urgente del Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para someter a aprobación el presupuesto del organismo.

A su parecer, se trata de una "nueva muestra del oscurantismo y menosprecio a los mecanismos de control democrático" por parte de gobierno insular que preside Llorenç Galmés.

Según han criticado los ecosoberanistas en una nota de prensa, esta decisión impide a la oposición estudiar con rigor las cuentas, plantear alternativas y ejercer su función de fiscalización.

Además, han sostenido que la "maniobra es especialmente grave" si se tiene en cuenta el volumen de recursos públicos que gestiona el IMAS, que equivale a prácticamente la mitad del presupuesto de la institución insular.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha considerado que la convocatoria de la reunión es una "indecencia democrática" y ha cargado contra la manera de gobernar del PP.

"Estamos hablando de casi uno de cada dos euros del presupuesto del Consell y el señor Galmés pretende que la oposición lo estudie, analice y debata todo en solo 24 horas", ha reprochado, agregando que "esto no es serio ni transparente".

Según Perelló, al "negar el tiempo necesario" a la oposición para estudiar, presentar propuestas y detectar carencias en el presupuesto, el gobierno insular "impide deliberadamente" que los grupos hagan su trabajo.

Por su parte, la consellera insular de MÉS y representante en el Consejo Rector del IMAS, Rosa Cursach, ha denunciado públicamente que esta convocatoria "convierte uno de los debates más importantes del año en una simple formalidad".

"Un presupuesto no es un papel que se tenga que firmar sin mirar. Es donde se decide cuántas personas podrán recibir atención, qué servicios se reforzarán y qué necesidades quedarán sin cubrir", ha remarcado.

Cursach ha subrayado que si el presupuesto del organismo "es tan bueno como dicen" los 'populares', estos deberían facilitar el análisis y el debate, "no impedirlos".

Asimismo, desde MÉS han considerado "especialmente preocupante" que el gobierno insular recurra a una convocatoria urgente para abordar una cuestión previsible, como es la aprobación anual de las cuentas.

En este sentido, Perelló ha insistido en que el gobierno sabe desde hace meses que debe elaborar y aprobar los presupuestos y que "no puede convertir su planificación en una excusa para recortar los derechos de la oposición".

Así, ha reclamado al presidente del Consell que garantice el tiempo necesario para estudiar las cuentas el IMAS, formular propuestas y celebrar un debate "real". "Galmés puede tener los votos para aprobar el presupuesto, pero esto no le da derecho a aprobarlo a oscuras", ha zanjado la portavoz.