MÉS critica que el Consell promocione Mallorca "como si fuera Coca-Cola" pese a la saturación turística

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP en el pleno del Consell de promocionar la isla como si fuera una marca comercial y que continúen invirtiendo recursos públicos en acciones de proyección exterior, pese a que reconozcan la saturación turística.

Según ha señalado la formación en un comunicado, la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha afeado al conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, que esté promocionando la isla "como si fuera Coca-Cola".

En concreto, la portavoz ha señalado que cuando el Consell promociona el producto local de la isla, también está reforzando el atractivo turístico de la isla. "La cuestión es que el PP pretende hacernos creer que una campaña internacional de promoción de Mallorca no tiene ningún efecto sobre la proyección turística de Mallorca", ha concretado.

Asimismo, la formación ha recordado que problemas que surgen del exceso de presión turística como atascos, problemas para acceder a la vivienda, saturación de servicios públicos y pérdida de la calidad de vida de la ciudadanía ya han sido señalados por la formación 'popular'. "No se puede reconocer la saturación con una mano y continuar haciendo promoción de Mallorca con la otra", ha remarcado la portavoz.

Finamente, Perelló ha asegurado que es necesario realizar un debate de fondo sobre el modelo de futuro de la isla y ha considerado que no es necesario hacer mas promoción turística.