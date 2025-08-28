MÉS critica la reactivación del segundo cinturón de Palma: "Alimenta el colapso y la dependencia del coche privado"

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de MÉS per Mallorca en el Consell ha mostrado su rechazo al anuncio de reactivar el Tramo I del segundo cinturón de Palma, ya que "representa un modelo de movilidad obsoleto que solo alimenta el colapso y la dependencia del coche privado".

La portavoz de la formación en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha recordado que este proyecto "fue paralizado durante ocho años gracias a MÉS". Ha asegurado que la estrategia del PP supone "volver a las viejas recetas del hormigón y las grandes carreteras".

En este sentido, Perelló ha advertido de la elevada inversión de más de 110 millones de euros que "no resuelve nada, porque todos los estudios dicen que ampliar carreteras solo genera más tráfico y contaminación".

Desde la formación ecosoberanista han defendido que la alternativa pasa por una apuesta decidida por el transporte público, la movilidad activa y la planificación territorial sostenible. "Mallorca necesita tren, buses eficientes, carriles bici y políticas valientes de ordenación territorial, no más asfalto", ha reivindicado la portavoz.

Además, MÉS ha denunciado públicamente que el proyecto "hipoteca el futuro de la isla", ya que "implica un impacto ambiental y territorial irreversible y refuerza un modelo que expulsa a la gente de los barrios y pueblos mientras alimenta la especulación".

En este sentido, la portavoz ha recordado que "ninguna de las soluciones aportadas por el PP han conseguido acabar con los atascos". "Continuamos igual que hace dos años, solo que con más carriles en la Vía de Cintura", ha lamentado.

Finalmente, MÉS ha instado al Consell y al Govern a abandonar este proyecto y a invertir en alternativas de movilidad sostenibles. "El segundo cinturón es una obra hecha a medida de los intereses especulativos y de la vieja política del PP, no de las necesidades reales de Mallorca", ha concluido Perelló.