MÉS critica el recurso del Govern a la regularización y rechaza el uso de los tribunales para hacer oposición

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa.
El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 15:09
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PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha criticado este viernes el recurso que ha anunciado el Govern al proceso extraordinario de regularización de migrantes y ha rechazado el uso de los tribunales para hacer oposición al Gobierno central.

"Para eso ya están los grupos parlamentarios", ha afirmado el ecosoberanista en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes en el Parlament.

A juicio de Apesteguia, Baleares tiene problemas que requerirían la misma "contundencia" que el Govern muestra ante esta cuestión como el acceso a la vivienda, la garantía de un trabajo digno, el uso del catalán y "no seguir retrocediendo en derechos con los pactos con la ultraderecha".

PRIMARIAS EN MÉS PER PALMA

Por otra parte, Apesteguia se ha referido a la candidatura de David Pujol y Xisca Mir a las primarias de MÉS per Palma como "una buena noticia, como la que podría plantear cualquier otro candidato o simpatizante".

"Como coordinador, no me puedo pronunciar sobre ninguna candidatura y tengo que esperar que cualquier militante o simpatizante que cumpla los requisitos se pueda presentar en igualdad de condiciones y con todas las posibilidades de tratar de convencer a los demás militantes", ha indicado.

Apesteguia ha añadido que como coordinador de la formación, garantizará que Pujol y Mir tendrán todo lo que necesiten por parte del partido.

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