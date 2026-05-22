MÉS critica el recurso del Govern a la regularización y rechaza el uso de los tribunales para hacer oposición

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha criticado este viernes el recurso que ha anunciado el Govern al proceso extraordinario de regularización de migrantes y ha rechazado el uso de los tribunales para hacer oposición al Gobierno central.

"Para eso ya están los grupos parlamentarios", ha afirmado el ecosoberanista en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este viernes en el Parlament.

A juicio de Apesteguia, Baleares tiene problemas que requerirían la misma "contundencia" que el Govern muestra ante esta cuestión como el acceso a la vivienda, la garantía de un trabajo digno, el uso del catalán y "no seguir retrocediendo en derechos con los pactos con la ultraderecha".

PRIMARIAS EN MÉS PER PALMA

Por otra parte, Apesteguia se ha referido a la candidatura de David Pujol y Xisca Mir a las primarias de MÉS per Palma como "una buena noticia, como la que podría plantear cualquier otro candidato o simpatizante".

"Como coordinador, no me puedo pronunciar sobre ninguna candidatura y tengo que esperar que cualquier militante o simpatizante que cumpla los requisitos se pueda presentar en igualdad de condiciones y con todas las posibilidades de tratar de convencer a los demás militantes", ha indicado.

Apesteguia ha añadido que como coordinador de la formación, garantizará que Pujol y Mir tendrán todo lo que necesiten por parte del partido.