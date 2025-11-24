MÉS critica el "teatro" del bipartidismo en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado el "teatro" del bipartidismo en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica, "que debería pasar por el máximo autogobierno", es decir, "por un sistema similar al del concierto económico", al considerarlo no solo lo "justo", si no también "el modelo más responsable".

Así se ha expresado el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, este lunes, en la rueda de prensa previa al pleno, en la que no obstante, consciente de que el modelo que defiende "no está en el horizonte cercano" pese a creer que "se logrará tarde o temprano", ha planteado una cuestión, a su juicio, "básica", que es que "independientemente de que a las Baleares se les tenga que compensar, y no se les compense la insularidad, el crecimiento poblacional y el mayor coste de la vida", en materia de financiación autonómica, se atienda a la "ordinalidad" por que "no puede ser que las Baleares sean la segunda comunidad autónoma a la hora de aportar y la novena a la hora de recibir, por que esto", ha lamentado, "empobrece".