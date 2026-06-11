MÉS cuestiona la compatibilidad de la nueva área de aportación en Marratxinet con la protección especial del núcleo - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la ubicación de la nueva área de aportación de residuos que se está construyendo en la entrada de Marratxinet, cuestionando su compatibilidad con la protección especial de este núcleo.

La formación ha acusado al Ayuntamiento de ejecutar una actuación de gran impacto "sin haber explicado públicamente los criterios que la justifican" y ha exigido la publicación inmediata de los informes correspondientes.

Los ecosoberanistas, según han señalado en una nota de prensa, se reunieron con los vecinos, quienes trasladaron su preocupación por el impacto que esta infraestructura puede tener sobre la movilidad, la seguridad viaria, el paisaje y la calidad de vida.

Marratxinet es uno de los núcleos más singulares del municipio desde el punto de vista histórico, paisajístico y urbanístico, han destacado desde MÉS, añadiendo que es casco antiguo de especial protección y que hay 15 edificaciones catalogadas.

La portavoz de MÉS, Aina Amengual, ha subrayado que Marratxinet "es probablemente el núcleo con más valor histórico, patrimonial e identitario de todo el municipio" y que, por ello, "resulta incomprensible que el Ayuntamiento haya decidido ubicar una infraestructura de estas características precisamente en su entrada".

"Cuando un espacio tiene una protección tan elevada, lo mínimo exigible es una justificación extraordinariamente sólida. Y hoy esta justificación continúa sin aparecer", ha criticado, lamentando que las obras ya han comenzado.

Según han trasladado los residentes, los vecinos no recibieron ninguna información previa sobre la implantación de la nueva área de aportación ni sobre la ubicación. Las primeras reacciones y peticiones se produjeron una vez comenzadas las obras.

Ante esta situación, siempre según MÉS, los vecinos registraron diversos escritos manifestando su preocupación por los posibles efectivos de la actuación y por la "falta de información" por parte del Ayuntamiento.

Paralelamente, los ecosoberanistas registraron una petición formal de información para conocer los criterios técnicos, urbanísticos, ambientales y funcionales que han justificado esta actuación. De momento, no han obtenido respuesta.

El grupo municipal coincide con los residentes en que la principal preocupación no es solo la ubicación, sino el hecho de que "una actuación de esta trascendencia se haya impulsado sin ningún proceso previo de información, explicación o participación de los vecinos directamente afectados".

Además, en la documentación revisada por MÉS no se ha localizado ninguna justificación específica de la ubicación actual de Marratxinet, ni información sobre el ámbito de servicio de la instalación, la población prevista, las altertantivas o los criterios.

Para la formación, esta falta de información es "especialmente preocupante" teniendo en cuenta que la infraestructura presenta unas dimensiones "que parecen difícilmente justificables" si solo tiene que dar servicio a los 51 habitantes del núcleo.

"Y si está pensada para dar servicio a mucha más población, todavía es más díficil entender por qué se ha decidido concentrar este uso en la entrada del núcleo histórico con unas limitaciones evidentes de movilidad y espacio", ha dicho la portavoz.

También ha mostrado sus dudas sobre la movilidad y la seguridad viaria, indicando que la infraestructura puede provocar problemas de tráfico, maniobra y seguridad viaria "incompatibles" con las características del pueblo.

Los residentes informaron a MÉS que están estudiando la adopción de medidas lagales para intentar impedir la implementación definitiva de esta área de aportación.