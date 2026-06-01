MÉS da la "bienvenida" a la limitación de coches en Mallorca pero recrimina al PP que no apoyara su propuesta en 2024

Archivo - El exportavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, observa un atasco en uno de los accesos a Palma, en una foto de archivo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha manifestado su "bienvenida" a la ley de para regular la entrada de vehículos en Mallorca, aunque han reprochado al PP que no apoyaran su propuesta legislativa presentada en 2024, por lo que han considerado que ahora "llegan tremendamente tarde".

Con estas palabras se han referido los portavoces de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, y en el Parlament, Lluís Apesteguia, al anuncio del inicio de la tramitación de esta nueva ley, hecho este lunes por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Perelló ha indicado que esta ha sido una "grata sorpresa", dado que ha apuntado que este tema había quedado "parado" desde hace un año en las mesas de negociación, pese a que "parecía que se había llegado a un consenso".

En ese sentido, ha censurado que cuando existía este acuerdo desde hace medio año, el Consell alegara que necesitaban llegar a un entendimiento con las navieras y las empresas de 'rent a car'. Al mismo tiempo, ha apuntado que PP y Vox tienen en el Consell un pacto "muy estable y atado", por lo que se mantendrán "a la expectativa" de recibir el texto que se debatirá el viernes en el pleno del Consell.

Por su parte, Apesteguia ha criticado la negativa inicial del PP a poner en marcha esta medida con el pretexto de que debía partir del Consell de Mallorca. Por eso, ha recriminado que lleven "dos años con unos estudios que no sirven".

El representante ecosoberanista ha afirmado, por tanto, que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "no ha querido" limitar la entrada de coches en la isla cuando ha tenido herramientas y mayorías para hacerlo.

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