MÉS denuncia que 13 centros de salud de Mallorca carecen de aire acondicionado en plena ola de calor

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió frente al centro de salud de Pere Garau. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado este viernes que 13 centros de salud de la isla carecen de aire acondicionado en plena ola de calor y ha reclamado al Govern la renovación del contrato de mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, esta situación se debe, a su juicio, a que el contrato de mantenimiento del Servicio de Salud lleva dos años y medio caducado, lo que ha provocado el deterioro de las infraestructuras y ha acusado al Ejecutivo autonómico de actuar con "dejadez" en el mantenimiento de los centros de atención primaria.

Los centros afectados son, según MÉS, los de Pollença, ses Salines, Sóller, Alcúdia, Andratx, Binissalem, s'Illot, Porto Cristo, Felanitx, Capdepera, Pere Garau y la Vileta, en Palma, además del Hospital de Manacor.

La diputada de MÉS Marta Carrió ha realizado una visita al centro de salud de Pere Garau, que, según ha denunciado públicamente, tampoco dispone de calefacción durante el invierno. La parlamentaria ha atribuido esta situación a la falta de renovación del contrato de mantenimiento y ha calificado de "negligente" la gestión del Govern.

Carrió ha sostenido que esta situación perjudica tanto a los profesionales sanitarios, que deben trabajar en condiciones de temperaturas extremas, como a los pacientes que acuden a los centros para recibir atención médica. Asimismo, ha lamentado que este Govern sea, según ha dicho, el que menos ha incrementado la inversión en sanidad pública.

Por todo ello, la diputada ha reclamado la adjudicación inmediata de un nuevo contrato de mantenimiento y ha defendido que la sanidad pública "no se sustenta en titulares", sino en unas infraestructuras adecuadas para garantizar una atención de calidad.