MÉS denuncia que el 40% de las ayudas para el fomento del catalán en Mallorca no se otorgan por falta de presupuesto

El conseller de MÉS per Mallorca en el Consell insular Joan Llodrà. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente que el 40% de las solicitudes presentas a las convocatorias de ayudas del Consell insular para el fomento del catalán dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y empresas de este 2026 han quedado excluidas por falta de disponibilidad presupuestaria.

El conseller ecosoberanista Joan Llodrà ha dado a conocer esta cifra durante la sesión plenaria celebra este jueves y ha lamentado que una parte tan significativa de los proyectos presentados no vayan a recibir apoyo público pese a cumplir con los requisitos establecidos.

"Estos datos demuestran que existe una demanda real y creciente para impulsar iniciativas a favor de la lengua catalana", ha subrayado.

Llodrà, según ha informado su partido en un comunicado, ha sostenido que las empresas y las entidades tienen interés en promover el uso del catalán pero no hay recursos suficientes para ello.

Desde MÉS per Mallorca han considerado que esta situación debería servir como un "aviso" para el Consell y han reclamado un incremento de las partidas destinadas al fomento de la lengua propia de Baleares de cara a los próximos presupuestos insulares.

"Si queremos que el catalán gane presencia en todos los ámbitos de la sociedad, es necesario pasar de las declaraciones a las inversiones. Los datos demuestran que hay ganas y proyectos, ahora falta que la administración ponga los recursos necesarios", ha zanjado el ecosoberanista.