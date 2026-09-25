MÉS denuncia dos adjudicaciones de viviendas del Ibavi en Sa Cabana a familiares de regidores del PP de Marratxí

Archivo - La portavoz de MÉS per Marratxí en el municipio, Aina Amengual. - MÉS - Archivo

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado que entre las personas adjudicatarias de las viviendas públicas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Sa Cabana se encuentra el hijo de un regidor del PP municipal y el sobrino de una regidora de la misma formación.

Los ecosoberanistas han lamentado este viernes en un comunicado que han conocido esta información tras ocho meses en los que han pedido documentación relacionada con el proceso y después de que se les haya negado.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha destacado que el gobierno municipal había "negado el acceso a la identidad de las personas empadronadas que participaban en el proceso" y que ha sido "gracias al trabajo del diputado Ferran Rosa" que se ha tenido acceso a la información del proceso de adjudicación.

Según ha considerado, la negativa a facilitar esta información es "grave" porque había sido reclamada para ejercer funciones de control y fiscalización.

MÉS ha recordado que el Reglamento Orgánico Municipal de Marratxí establece que los regidores tienen derecho a obtener del Consistorio los antecedentes, datos o informaciones que estén en poder de los servicios municipales y sean necesarios para desarrollar su función. Asimismo, la legislación balear de régimen local reconoce este mismo derecho y establece el deber de reserva y confidencialidad sobre la información obtenida.

"No pedíamos que se publicasen datos personales, sino poder consultar, como regidores y con el correspondiente derecho de reserva, una información que necesitábamos para fiscalizar un proceso de adjudicación de vivienda pública", ha afirmado Amengual.

Según la regidora, la negativa del Ayuntamiento a trasladar esta información "evidencia la falta de transparencia con la que se ha gestionado este asunto".

CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES DEL PROCESO

La formación también ha denunciado la modificación de las prioridades del proceso. En concreto, en diciembre de 2023, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el Ibavi para que las personas que acreditasen más de cinco años de residencia en Marratxí tuvieran preferencia en la adjudicación de las 34 viviendas de Sa Cabana.

Según MÉS, los datos del Consistorio revelaban que había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia en el municipio, además de una persona con esta antigüedad y movilidad reducida, ante los 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia o residentes del resto de islas.

"Cuando se entregaron las viviendas, el mismo Consistorio volvió a confirmar que en el proceso de adjudicación se habían priorizado los residentes de Marratxí en virtud del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ibavi", según recoge el comunicado.

Los ecosoberanistas han señalado que ser de Marratxí o llevar cinco años empadronado "acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda".

En este sentido, Amengual ha expresado sus "dudas" sobre el efecto que ha tenido este "cambio de prioridades" y sobre si han quedado fuera del proceso personas o familias con una mayor necesidad habitacional.

"Precisamente porque vivimos una crisis de vivienda y porque hay muchas familias con enormes dificultades para acceder a una vivienda digna, una adjudicación de vivienda pública debería de haber sido más transparente que nunca. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta", ha indicado la regidora ecosoberanista.