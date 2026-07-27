MÉS denuncia que el PP aprobará una modificación de crédito de 41,5 millones a favor de Tirme

Archivo - La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

EIVISSA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado este lunes que el PP haya culminado un "nuevo episodio de su fracaso" en la gestión de residuos con una modificación de crédito de 41,5 millones de euros a favor de Tirme.

Según ha explicado el partido, la operación será aprobada este miércoles en pleno. Esta aportación, según alegan, "desmonta el relato que el gobierno de Llorenç Galmés ha defendido durante los últimos años", ha insistido Més.

La formación ecosoberanista indica que los hechos evidencian que la política del PP ha fracasado puesto que no se ha reducido la presión económica sobre el sistema, no se ha resuelto el problema estructural del modelo y Mallorca ha acabado asumiendo una "carga ambiental" con la llegada de residuos de otras islas.

A juicio de MÉS, la operación representa un grave perjuicio económico para Mallorca y, mientras el Consell asume una aportación extraordinaria de 41,5 millones, el Govern "sólo" compensa con cinco millones anuales la importación de residuos de Eivissa.

"Es un mal negocio de principios a fin. Mallorca asume los impactos ambientales, aumenta la dependencia de la incineración y acaba poniendo decenas de millones sobre la mesa mientras la compensación es absolutamente insuficiente. Nos vendieron que importar residuos ayudaría a sostener el sistema, pero queda claro que era una gran estafa política", ha afirmado MÉS.

También ha recordado que no es la primera vez que el PP rescata económicamente a Tirme, con más de un centenar de millones de euros destinados a la entidad esta legislatura.

Según MÉS, estos rescates demuestran que el PP "ha convertido el Consell en el cajero automático de Tirme". "Cuando hay beneficios son privados; cuando el modelo falla, la factura la pagamos todos los mallorquines. El PP no gobierna el sistema de residuos: se limita a pagar los desequilibrios", ha concluido la formación.