MÉS enmienda la ley para crear la Universidad de Mallorca ante la "improvisación" del Govern

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon en un pleno del Parlament - MÉS PER MALLORCA

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado una veintena de enmiendas parciales a la ley que crea la Universidad de Mallorca y una enmienda a la totalidad, conjuntamente con Més per Menorca, para garantizar que se debatan las propuestas presentadas.

La formación ha asegurado en una nota de prensa que su postura no va en contra de ninguna empresa ya que cualquier entidad privada tiene derecho a presentar un proyecto universitario.

El problema, según la diputada ecosoberanista Maria Ramon, es que el Govern "confunde una iniciativa privada con una política pública". "El problema es que el Govern improvisa, no planifica y se deja arrastrar por la corriente privatizadora que ya está desfigurando la universidad a escala estatal", ha considerado.

Una de las enmiendas de MÉS hace referencia al cambio de nombre de la nueva universidad por Universidad Internacional de Mallorca, argumentando que el de Universidad de Mallorca históricamente corresponde a la entidad de enseñanza superior de carácter público de la isla.

Igualmente, han reclamado que sea sin ánimo de lucro y que fomente la transición hacia un modelo de gestión que incluya la participación, los principios de la economía social y cooperativa, la transferencia de conocimiento y la diversificación del modelo económico y social de Baleares.

Por otro lado, han apostado por la vehicularidad del catalán y por un plan de promoción de la lengua catalana. También han pedido que se asegure que no suponga ningún gasto para el Govern, que cuente con un sistema de becas y un plan de igualdad y que se lleven a cabo informes de evaluación y auditorías.

En caso de transmisión del título o de cambio en el control accionarial de la sociedad limitada, MÉS ha propuesto que el Govern disponga de un derecho de tanteo y retracto sobre la totalidad o parte de la universidad, en las mismas condiciones de la propuesta de transmisión.

Además, otra de las propuestas es que al menos el 60 por ciento del total de su profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.

Desde MÉS per Mallorca han señalado que la mayoría de las propuestas han surgido de los jóvenes de Mallorca Nova.