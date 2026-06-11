MÉS exige a Cort que convoque "urgentemente" las subvenciones deportivas de los clubes

MÉS exige a Cort que convoque las subvenciones deportivas de los clubes de Palma. - MÉS PER PALMA

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido al Ayuntamiento que convoque de forma "urgente" las subvenciones deportivas destinadas a los clubes de Palma antes del inicio de la temporada 2026-2027.

Según ha asegurado la formación en un comunicado, estas ayudas habitualmente se tramitan entre los meses de enero y febrero, por lo que ha criticado que, en esta ocasión, todavía no se haya iniciado su convocatoria.

Así, los ecosoberanistas han señalado que este retraso puede poner en riesgo la estabilidad económica de numerosos clubes, que dependen de estas subvenciones para planificar su actividad anual.

La formación ha recordado que el inicio de la temporada, previsto para septiembre, coincide con gastos habituales como inscripciones a competiciones, compra de material y equipaciones, seguros o contratación de personal técnico.

"Sin estas ayudas, muchas entidades tendrán que adelantar recursos propios o asumir tensiones de tesorería que podrían comprometer su actividad", han criticado.

Además, MÉS ha denunciado públicamente que durante la actual legislatura las convocatorias de subvenciones han sufrido retrasos reiterados que también han afectado a entidades vecinales, actividades culturales y fiestas populares.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha advertido de que cada semana de demora supone una dificultad añadida para unos clubes que desarrollan una labor "imprescindible" con miles de niños y jóvenes de la ciudad.

Por ello, la formación ha reclamado al Ayuntamiento que active de inmediato la convocatoria para garantizar que los clubes dispongan de los recursos necesarios antes del inicio de la temporada.