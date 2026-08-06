MÉS exige que se dejen de importar residuos de Eivissa hasta que Son Reus pueda gestionar exclusivamente los de Mallorca

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este jueves al Consell que frene la importación de residuos de Eivissa hasta que se pueda garantizar que Son Reus disponga de suficiente capacidad para gestionar exclusivamente los residuos generados en Mallorca.

La formación ha solicitado también un informe con toda la información sobre la situación de Son Reus y conocer las causas del "colapso" de los depósitos.

El partido ecosoberanista ha pedido también un informe sobre las consecuencias ambientales y las medidas que tomará el Consell de Mallorca para evitar que se repita la situación.

MÉS ha criticado el "fracaso" del modelo de residuos del PP, tras advertir de almacenes saturados en Son Reus, trabajadores que alertan del colapso y una planta "cada vez más tensionada", algo que "deja en evidencia la falta de planificación del Consell".

Según los ecosoberanistas, los hechos "desmienten completamente" el relato de los 'populares' porque el presidente del Consell, Llorenç Galmés, "afirmó que el sistema tenía capacidad suficiente, que contribuiría a equilibrar los costes de gestión y que no tendría consecuencias sobre el funcionamiento de Son Reus".

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha asegurado que el gobierno insular vendió "que esta operación serviría para reducir la tarifa y mejorar el sistema", aunque ha considera que la realidad es distinta ante el aumento de camiones, incineraciones, emisiones y dependencia de Tirme, además de un almacén de residuos desbordado.

Perelló ha criticado la "falta de transparencia" por parte del PP durante este proceso y la falta de información técnica y operativa sobre la importación de residuos.