MÉS exige la dimisión de Rodríguez y advierte al Gobierno de que no contará con su apoyo mientras "apalee" manifestantes

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este lunes la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales registradas durante la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma.

Según ha informado el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la actuación policial de "injustificable y desproporcionada" y ha acusado a Delegación del Gobierno de intentar "reprimir y criminalizar" la movilización.

Asimismo, ha advertido al Ejecutivo central de que no contará con el apoyo de MÉS en el Congreso, donde la formación está integrada en el Grupo Sumar, mientras, según ha dicho, "apalee" a personas que quieren "vivir dignamente en su casa".

Apesteguia ha vinculado además las cargas policiales con la detención de las dos activistas de Santa Maria la semana pasada y ha sostenido que ambas actuaciones responden a una misma estrategia de criminalización de la protesta.

A su juicio, la actuación policial fue "contra el derecho de manifestación, los derechos civiles y la libertad de prensa" y buscó perjudicar la imagen de una movilización "pacífica, multitudinaria y a favor de un cambio de modelo económico".

Por ello, ha reclamado la dimisión inmediata de Rodríguez y, en caso de que no la presente, ha pedido al Gobierno central que lo cese.

CRÍTICAS AL PSOE, PP Y VOX

Apesteguia también ha acusado al PSOE de actuar con "cinismo" al defender públicamente la necesidad de contener la saturación turística mientras, según ha dicho, impulsa la ampliación de los aeropuertos de Palma y Eivissa.

Asimismo, ha reclamado a las administraciones que dejen de "echarse la culpa unas a otras" y respondan a las demandas ciudadanas con "políticas extraordinarias" ante una situación que también ha calificado de "extraordinaria".

El líder ecosoberanista ha reprochado además al PP su "inmovilismo" y le ha acusado de mantener un modelo económico que, a su juicio, perjudica a la ciudadanía en beneficio de unos pocos. También ha criticado a PP y Vox por haber eliminado, según ha asegurado, las políticas orientadas al decrecimiento turístico para favorecer un mayor crecimiento del sector.