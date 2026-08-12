MÉS exige a Galmés que asuma responsabilidades por la investigación de la Fiscalía sobre Bestard

Archivo - La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. Archivo. - MÉS - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este miércoles al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que asuma las responsabilidades políticas ante la investigación abierta por la Fiscalía sobre el vicepresidente insular, Pedro Bestard.

La formación ha señalado en un comunicado que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía da una nueva dimensión a este caso. La portavoz ecosoberanista en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha indicado que "Galmés decidió proteger a Bestard cuando ya había informes del mismo Consell que acreditaban que había utilizado tres coches oficiales sin autorización".

Perelló ha apuntado que "ahora la Fiscalía ha abierto diligencias y Galmés ya no puede continuar haciendo como si no hubiera pasado nada".

La formación ha considerado especialmente grave que, mientras la Fiscalía investiga el uso de los vehículos oficiales, el vicepresidente no haya dado explicaciones sobre otras decisiones que implican recursos públicos.

RESPONSABILIDADES

El partido ha considerado que la cuestión de fondo de este caso es la necesidad de saber cómo se toman las decisiones que afectan a los recursos públicos y quién asume la responsabilidad cuando se toman esas decisiones.

Por este motivo, Perelló ha exigido a Galmés que "no continúe protegiendo a Bestard", que presente "toda la documentación solicitada" y que "dé explicaciones públicas sobre el circuito de autorización del gasto del chivo, su coste total y su destino actual".

Los ecosoberanistas han lamentado, además, la falta de respuestas de Bestard el pasado 5 de agosto sobre el abatimiento y disecación de un chivo.

DISECAR UN CHIVO

MÉS ha recordado que los agentes de Medio Ambiente abatieron un chivo durante un control de cabras en Tossals Verds, según confirmó el vicepresidente el pasado 5 de agosto en respuesta a preguntas de los ecosoberanistas. Bestard también expresó que la decisión de disecarlo fue tomada por él mismo con el objetivo de disponer del animal en la Feria Cinegética de Madrid.

Según el partido, Bestard también optó por la empresa toledana Taxidermia Toñete, después de que Taxidèrmia Font realizase la pretaxidermia. MÉS ha considerado que el Consell reconoció un gasto de 290,40 euros para la primera semana de actuación y de 3.025 euros para el montaje del cuerpo entero.

Los ecosoberanistas han afirmado que las respuestas de Bestard dejan sin responder la mitad de preguntas formuladas por escrito, como quién autorizó formalmente el gasto, si existe un informe técnico o por qué se escogió una empresa de Toledo.

Perelló ha criticado a Bestard por explicar que "naturalizó el chivo para llevarlo a una feria cinegética", pero sin detallar "quién autorizó el gasto, qué informe lo justifica ni cuánto ha costado realmente toda la operación".

MÉS ha calificado de "significativa" la falta de respuestas sobre la autorización del gasto porque el hecho de que "el chivo no fuera comprado, no significa que la operación fuera gratuita ni que cualquier gasto esté justificado".