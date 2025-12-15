MÉS y PSIB exigen soluciones en vivienda: "No se puede limitar a pedir por favor a propietarios que no suban precios"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante una rueda de prensa- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y PSIB han exigido al Govern soluciones inmediatas en materia de vivienda, ante la previsión de que los contratos de alquiler que se revisen el año que viene en Baleares se encarecerán, de media, hasta 4.615 euros anuales.

"No se puede limitar a pedir por favor a los propietarios que no saquen a la gente de sus casas", ha criticado el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa previa al pleno, en referencia a unas declaraciones el pasado jueves del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en las que pidió a los propietarios de pisos en alquiler que eviten las subidas desmesuradas de las rentas

De su lado, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha cargado también contra Mateo por estas afirmaciones y por no limitar el precio de la vivienda. "Si quiere hacer deseos de Navidad que deje de ser conseller y se ponga a hacer este tipo de ruegos, o que haga de paje real a lo mejor le va mejor que como conseller", ha criticado.

Así, MÉS ha reclamado al Gobierno de España que alargue las medidas de protección de alquileres post pandemia, aunque ha recordado que la Comunidad Autónoma es plenamente competente en materia de vivienda. Por ello, Apesteguia ha pedido al Ejecutivo que "ejerza sus competencias pensando en la mayoría social".

"Tendría que proteger a la ciudadanía y lo que hace es pedir por favor a los propietarios que no suban el precio del alquiler", ha lamentado, en referencia .

Sobre los datos de la revisión de los alquileres, ha subrayado que se prevén subidas de más de 4.000 euros anuales que afectarían a 70.000 familias. "¿Qué hacemos con las miles de familias que no podrán pagar el alquiler?", ha preguntado.

En este sentido, según Apesteguia, el Govern tiene que asegurar "la vida a todo el mundo", tanto a los inquilinos como a los propietarios. Así, ha defendido que cuando una familia no puede pagar el alquiler no se la saque de casa, pero también que la Comunidad Autónoma "responda" ante el propietario.

Con todo, el ecosoberanista preguntará en el pleno de este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, si cree que la situación de la vivienda será mejor en 2026 que este año. "Tendría que ser capaz de responder", ha dicho.

El portavoz socialista, también en la rueda de prensa previa al pleno, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico cuenta con herramientas de control pero que "prefiere no hacer nada o hacer declaraciones sonrojantes".

Igualmente, ha arremetido contra la gestión de la conseller de Salud, Manuela García, ante una sanidad pública "prácticamente colapsada". "Solo le falta imitar al conseller de Vivienda y pedir a la gente que no enferme o al virus de la gripe que no se adelante", ha ironizado.

Con todo, para el PSIB, el Govern "no sabe ni quiere gestionar lo público" y que "tampoco quiere afrontar" la regulación de la entrada de vehículos en Mallorca o la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), unas propuestas, ha remarcado Negueruela, "que prometió" Prohens.

"Lo único que busca hacer es poner cortinas de humo, como declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' en el Ayuntamiento de Palma", ha afeado, remarcando que la intención de PP y Vox es "poner cortinas de humo en su gestión horrorosa".

Sobre la previsible convalidación del decreto de proyectos estratégicos este martes en el pleno, Negueruela ha subrayado que si para su grupo "ya era un 'no'" en el anterior decreto --que fue derogado en la Cámara--, para el de ahora es "un doble 'no'", ya que el PP "ha asumido el discurso de Vox".