MÉS inicia sus primarias para escoger candidatos al Consell de Mallorca y al Parlament. - MÉS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha dado inicio al proceso de primarias para escoger a los candidatos al Consell y al Parlament después de que la asamblea, reunida este miércoles, haya aprobado el reglamento por el que se regirán estas elecciones.

Con este proceso, la organización "reafirma su compromiso con la participación, la transparencia y la implicación colectiva a la hora de tomar decisiones importantes para el futuro político de Mallorca", ha asegurado el coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, que cree que la cita "fortalecerá al partido".

El siguiente paso, según han informado en un comunicado, es el nombramiento de la comisión de primarias, el órgano encargado de velar por la transparencia y buen funcionamiento de todo el proceso, y que estará formada por cinco personas, que el lunes ratificará la ejecutiva de la formación.

A partir de este viernes, y hasta el 1 de junio, se pueden formalizar las inscripciones a las candidaturas, que se proclamarán al día siguiente.

Entre los días 5 y 12 del próximo mes se desarrollará la campaña de las candidaturas que se votarán día 13. En caso de empate se llevará a cabo una asamblea, presencial, de militantes y simpatizantes, el 20 de junio. En cambio, si hay sólo una candidatura a ambas instituciones, quedarán proclamadas automáticamente.

Las candidaturas se presentarán en forma de equipo paritario de dos personas (mujer - hombre) y necesitarán el aval de 50 militantes. La inscripción en el censo para votar a los candidatos se abre este viernes y se cierra el 29 de mayo.