MÉS insiste en medidas para paliar la falta de vivienda: "Los que hablan de la gente de aquí solo piensan en algunos"

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha defendido la necesidad de impulsar medidas para paliar la crisis de la vivienda que se centren en garantizar este derecho y no en la especulación.

"Algunos, cuando hablan de la gente de aquí, solo piensan en algunas personas que viven aquí", ha criticado este viernes el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces.

La formación ha presentado varias medidas en materia de vivienda en sus propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General, entre ellas, la creación de una prestación de vivienda garantizada para las personas que cumplen con los requisitos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pero que no pueden acceder a una vivienda porque no hay disponibilidad.

Igualmente, han propuesto iniciativas para reducir el número de turistas, así como el peso de la construcción en la economía balear. También piden la prohibición de construcciones en suelo rústico y crear un fondo plurianual para adaptar las áreas urbanas a posibles inundaciones.