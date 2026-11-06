MÉS lleva a la Fiscalía la adjudicación de un piso en Marratxí al hijo de un regidor del PP

Archivo - La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha pedido a la Fiscalía que investigue la adjudicación de las 29 viviendas públicas del Instituto Balears de la Vivienda (Ibavi) en Sa Cabana, después de que el hijo de un regidor del PP haya recibido uno de los pisos.

La formación ha señalado este viernes en un comunicado que esta circunstancia, junto con las dudas que tiene sobre otras adjudicaciones y las dificultades para acceder a la documentación municipal, justifica que los hechos se examinen por parte de una instancia independiente.

El escrito solicita que se valore la apertura de diligencias de investigación y, si se considera procedente, requerir al Ibavi y al Ayuntamiento de Marratxí la documentación completa del proceso para comprobar la regularidad de las adjudicaciones.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha afirmado que determinar la comisión de delitos corresponde a la Fiscalía y a los tribunales. La responsabilidad de los ecosoberanistas, según ha detallado, es poner en conocimiento de las autoridades "unos hechos que merecen ser investigados".

Amengual ha cuestionado que las explicaciones que ha dado el alcalde, Jaume Llompart, sean suficientes para aclarar el proceso de adjudicación.

"Llompart ya ha dado las explicaciones que ha querido dar, pero eso no significa que todas las dudas estén resueltas. Las explicaciones del alcalde no pueden sustituir la documentación que hemos reclamado ni nuestro derecho a fiscalizar la actuación municipal", ha recriminado Amengual.

La ecosoberanista ha considerado que el gobierno municipal no puede dar por finalizada la cuestión mientras no se aclaren aspectos relevantes del proceso. Según ha indicado, "no se trata de que el alcalde vuelva a explicar su versión", sino de "comprobar, con los expedientes sobre la mesa, cómo se establecieron los criterios, cómo se aplicaron y qué papel tuvo el Ayuntamiento".

Según Amengual, que el hijo de un regidor del PP haya recibido una vivienda pública es un hecho que "obliga a extremar la transparencia". Así, MÉS ha exigido explicaciones para saber si todas las familias candidatas compitieron con las mismas reglas y si hubo algún trato de favor.

El escrito también recoge dudas sobre una segunda adjudicación que podría afectar a una persona con vínculos familiares con la pareja de una regidora del PP.

En este sentido, la formación ha asegurado que "no acusa a ninguna familia de haber hecho algo incorrecto", sino que lo se cuestiona es "si la administración ha actuado con la transparencia y la objetividad exigibles".

Así, MÉS ha pedido que se examine cómo se definieron y aplicaron los criterios de prioridad para acceder a las viviendas, especialmente los relacionados con la antigüedad de residencia en Marratxí, y qué papel tuvieron el Ayuntamiento y el Ibavi en las diferentes fases del proceso de adjudicación.

"Hemos intentado aclarar estos hechos por las vías institucionales. Hemos pedido información y no hemos conseguido todas las respuestas que necesitamos. Por eso, hemos decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía", ha explicado Amengual.

La portavoz de la formación en Marratxí ha reprochado al gobierno municipal que persistan las dudas sobre el proceso de adjudicación. Según ha destacado, hay familias que esperan una oportunidad para acceder a una vivienda digna desde hace años.

Por este motivo, y "por respeto a todas ellas", Amengual ha insistido en comprobar que nadie ha tenido ventajas en el proceso por sus relaciones familiares o políticas.

MÉS per Marratxí ha destacado que, si todo se ha hecho correctamente, los expedientes lo acreditarán, pero en caso de alguna irregularidad, "se tiene que aclarar y asumir las responsabilidades que correspondan".

"Lo que no podemos aceptar es que queden dudas sobre la adjudicación de viviendas públicas, mientras tantas familias tienen dificultades para acceder a una casa", ha concluido Amengual.