MÉS se muestra "escéptico" con la voluntad del Govern de aprobar las medidas de contención turística en el Parlament

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca se ha mostrado "escéptico" con la voluntad del Govern de aprobar las medidas de contención turística en el Parlament y, por ello, volverá a preguntar al Ejecutivo autonómico, en la sesión de control de la próxima sesión plenaria, cuáles son las medidas de sus anuncios que están dispuestos a negociar.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, quien ha considerado que ésta "es la piedra angular para saber si verdaderamente han hecho unos anuncios de humo, de fuegos de artificio, o si, de verdad, quieren conseguir alguna cosa". "Somos escépticos con la voluntad del Govern", ha subrayado el portavoz ecosoberanista, "precisamente por que no se ha sentado en ningún momento no a negociar si no ni a dialogar con los diferentes grupos parlamentarios para que estas medidas tengan siquiera la posibilidad de aprobarse" en el Parlament.