MÉS muestra su "preocupación" porque el PP "compre los principios" de la extrema derecha con la Declaración de Murcia

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, interviene en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha mostrado su "preocupación" porque el PP "compre los principios básicos" de la extrema derecha con la Declaración de la Región de Murcia, porque supone "una enmienda a un tipo de inmigración".

Así ha respondido el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, a preguntas de los medios en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, sobre este documento al que se ha adherido la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En ese sentido, ha reprochado que se "discrimine" a la gente por razón de raza y confesión religiosa, ya que entiende que la declaración expresa que si los migrantes son "blancos, vienen a gentrificar los barrios o si hablan castellano pero trabajan con pocos derechos laborales, son bienvenidos".

Sin embargo, ha criticado que no sea así con aquellas personas con "la piel oscura o una religión extraña", por lo que ha considerado que hayan "comprado el corpus ideológico" de Vox.