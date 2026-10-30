MÉS per Mallorca acusa al Govern de "abandonar" al Llevant en los nuevos horarios de invierno del TIB

Archivo - Autobús del TIB. - CAIB - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado este viernes al Govern de "abandonar" al Llevant en los nuevos horarios de invierno del servicio de autobús del TIB, que entran en vigor este domingo, y ha denunciado la retirada de la línea 411e, que conecta Cala Rajada, Capdepera, Artà y Sant Llorenç des Cardassar con Palma.

La formación ha exigido a través de un comunicado que la línea 411e se mantenga operativa durante todo el año y que se garantice la movilidad de los residentes del Llevant, más allá de la temporada turística.

Los ecosoberanistas han sostenido que esta línea permite llegar a Palma sin necesidad de hacer transbordos en Manacor y reduce considerablemente el tiempo de trayecto respecto al servicio ordinario. Así, han advertido de que su supresión "obliga a los usuarios a depender de combinaciones de autobuses que alargan los desplazamientos y dificultan la movilidad cotidiana".

El diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Ferran Rosa ha cuestionado si el transporte público está pensado para los turistas o para los residentes y ha lamentado que "cuando se acaba la temporada turística, también se acaba el derecho de los residentes a tener un transporte público rápido y eficiente".

La formación ha recordado que los vecinos de Sant Llorenç des Cardassar, Artà y Capdepera siguen necesitando desplazarse a Palma durante el invierno por motivos laborales, académicos, sanitarios o personales.

"Las necesidades de movilidad no desaparecen cuando se van los turistas. Los residentes del Llevant no se merecen ser tratados como ciudadanos de segunda, siempre supeditados a si hay turistas o no", ha destacado Rosa.

Los ecosoberanistas han defendido que el transporte público debe ser un servicio concebido para garantizar los derechos de los ciudadanos y no estar "condicionado exclusivamente a la demanda turística".

Por este motivo, MÉS per Mallorca ha pedido al Govern que rectifique y mantenga operativa la línea 411e. Además, ha solicitado la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.