MÉS per Mallorca afea al Consell que las ayudas por la guerra en Irán "continúen bloqueadas" tres meses después

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló - MÉS PER MALLORCA

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente que tres meses después de que el Consell de Mallorca anunciara un paquete de medidas para hacer frente al impacto económico por la guerra en Irán, "todavía no hay ni una sola ayuda activada y ningún ciudadano ha recibido apoyo efectivo".

En una nota de prensa, la formación ha criticado el "fracaso absoluto" del presidente insular, Llorenç Galmés, y ha calificado el paquete de medidas como "una de las operaciones de propaganda más obscenas de la legislatura".

Así, ha reprochado al equipo de gobierno que anunciara medidas urgentes ante el encarecimiento de la vida mientras "era incapaz" de ponerlas en marcha por "sus propias disputas internas y la sumisión permanente a la extrema derecha".

"Han sido tres meses de humo, titulares y excusas", ha lamentado la portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, quien ha advertido que las familias "continúan pagando precios desorbitados sin ver ni un euro de las ayudas que Galmés prometió".

MÉS ha subrayado que las ayudas quedaron bloqueadas durante semanas por las "imposiciones ideológicas" de Vox, que exigía limitar su acceso, para la formación, con criterios "discriminatorios" vinculados a los años de residencia.

Sobre esta cuestión, los ecosoberanistas han criticado que el PP "en lugar de plantar cara", optó por "asumir los planteamientos de la extrema derecha" y convertir las ayudas sociales en "una herramienta de exclusión".

La portavoz ha considerado "especialmente grave" que el Consell justifique el retraso con "excusas burocráticas" cuando el problema, a su criterio, es la "incapacidad" de un gobierno "débil, dividido y obsesionado con competir con la extrema derecha".

Según Perelló, el Consell "continúa paralizado" mientras la realidad social "empeora día tras día". "La gente no puede esperar eternamente mientras PP y Vox convierten las instituciones en un circo de disputas ideológicas", ha reclamado.

Asimismo, ha hecho referencia a la encuesta del Govern sobre los efectos de la guerra, en la que el 93 por ciento de los ciudadanos de las Islas señala que nota el impacto económico de este conflicto.

Con todo, MÉS ha exigido la puesta en marcha inmediata de las ayudas, la eliminación de criterios "discriminatorios" y que el Consell "deje de utilizar las políticas sociales como moneda de cambio" con Vox.

"Mallorca no se merece un gobierno instalado en la propaganda, la incompetencia y la sumisión a Vox. El Consell debería estar al lado de la ciudadanía, pero Galmés lo ha convertido en una máquina de titulares vacíos y promesas incumplidas", ha zanjado Perelló.