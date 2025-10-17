MÉS per Mallorca apuesta por un modelo productivo más sostenible y plantea una hoja de ruta para alcanzarlo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha aprobado su hoja de ruta para transitar hacia un modelo productivo más sostenible, un documento que destaca la necesidad de un cambio de modelo económico y plantea cómo se puede hacer.

Ha sido este jueves en la reunión del Consejo Político de los ecosoberanistas, celebrado en sa Pobla, después de cinco encuentros de este órgano que han contado con la participación de personas expertas en diferentes ámbitos económicos y sociales en dos ocasiones.

Según ha informado MÉS en una nota de prensa, la hoja de ruta aprobada pone el acento en la planificación estratégica de todo el proceso que tendrían que liderar las administraciones públicas. También plantea una cogobernanza con la sociedad civil en toda su pluralidad, reconocimiento y cada realidad insular.

La propuesta, han subrayado, va más allá de una reflexión teórica y aporta un análisis de los costes de financiación del proceso a partir de una política fiscal progresista de los recursos propios y la financiación necesaria del Estado y de la Unión Europea.

"El documento proyecta una visión integral del país que queremos, así como una mentalidad abierta a debatir sus peculiaridades y una voluntad de facilitar alianzas para la transición hacia un modelo productivo más sostenible", ha expuesto el coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia.

La hoja de ruta recoge medidas como reducir el peso del turismo en el conjunto del PIB de Baleares en un 5 por ciento en diez años, un impuesto a la riqueza calculando un ingreso de 325.000 euros y un aumento del 150 por ciento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que supondría un incremento de la recaudación de 220 millones de euros.