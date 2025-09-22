MÉS per Mallorca apunta que el posible desvío de dinero del Grupo Parlamentario de Vox a Disenso "pasa límites"

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha afirmado que las acusaciones de antiguos representantes de Vox en Baleares sobre el presunto desvío de fondos de su anterior Grupo Parlamentario a la fundación Disenso --presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal-- "pasa límites".

Con estas palabras se ha pronunciado el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, al ser preguntado por las afirmaciones vertidas la semana pasada por este grupo de exdiputados y exconsellers insulares de Vox.

Apesteguia ha indicado que "no le preocuparía" esta transferencia de dinero si la actividad del partido guardara relación con la del Grupo Parlamentario pero ha planteado sus dudas tanto con la actividad que pueda desempeñar Disenso en favor el Grupo Parlamentario, como en la "verdad" que pueda haber tras las insinuaciones de una posible apropiación indebida.

Sin embargo, lo que ha aseverado que más le ha llamado la atención no es que el Grupo Parlamentario haya destinado dinero al partido, porque "todos los partidos en mayor o menor medida lo hacen", sino que el grupo "subvencione medios de comunicación".