MÉS per Mallorca arranca "con fuerza" el curso político y se centra en solucionar "los problemas de la gente normal"

Reunión institucional de MÉS per Mallorca en el Parlament - MÉS

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reivindicado que el partido arranca este nuevo curso político "con fuerza" y centrado en dar respuesta a todos los problemas cotidianos de los residentes.

"Queremos resolver los problemas de la gente normal", ha resumido en declaraciones a los medios tras celebrar una reunión interinstitucional en el Parlament con motivo del último curso político antes de las próximas elecciones autonómicas, insulares y locales de 2027.

Los candidatos a las tres instituciones han desgranado las propuestas de la formación en las que se hará especial énfasis durante este periodo y que se centran en dar soluciones en materia de vivienda, coste de la vida, masificación turística y diversificación económica.

Entre otras acciones, Apesteguia ha hecho hincapié en su propuesta de implementar un salario mínimo interprofesional para Baleares, así como un IVA diferenciado. También ha reivindicado un aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), reclamando al Govern que lo duplique.