MÉS per Mallorca coloca banderas arcoíris en las instituciones baleares ante el "retroceso" en las políticas LGTBIQ+

Banderas LGTBIQ+ colocadas en las distintas instituciones baleares. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha colgado banderas arcoíris en las distintas instituciones de Baleares por el "retroceso preocupante y sostenido" en las políticas públicas en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el archipiélago.

La formación ecosoberanista ha llevado a cabo esta acción simbólica en el Parlament, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+.

En un comunicado, MÉS per Mallorca ha criticado que las políticas de igualdad hayan "perdido centralidad" en las instituciones y han advertido una "reducción progresiva" del apoyo, la visibilidad y los recursos destinados al colectivo LGTBIQ+ y a las entidades que trabajan con el.

En ese sentido, han enmarcado esta postura en una "deriva de desmantelamiento progresivo" sustituida por "gestos simbólicos sin impacto real".

MÉS ha puesto en acento en la polémica generada en el Ayuntamiento de Palma después de la "ruptura" con la entidad Ben Amics y la decisión de Cort de impulsar una programación propia del Orgullo, incluida una actividad festiva calificada por el movimiento LGTBIQ+ como un "tardeo turístico" y un ejemplo de "'pinkwashing'".

Esto, desde su punto de vista, "rompe" el modelo de consenso que había permitido hasta ahora la coorganización de la 'revetla' con el tejido asociativo.

Por otra parte, han censurado la actitud del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por practicar un "postureo institucional" con motivo del Día del Orgullo.

MÉS ha afirmado que Galmés colocó la bandera LGTBIQ+ en el interior del Palau del Consell "únicamente para hacerse una fotografía institucional" y han asegurado que esta misma mañana la bandera "ya había sido retirada".

"No hacen falta gestos de cara a la galería ni fotografías para cumplir el expediente, lo que hace falta es compromiso político durante todo el año con los derechos y la igualdad del colectivo LGTBIQ+", han señalado.

Al mismo tiempo, la formación ha censurado que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha vuelto a "incumplir, un año más", el acuerdo de la Mesa de la cámara para colgar la bandera LGTBIQ+ en la fachada de la institución con motivo del Día del Orgullo.

Se trata de una situación que se repite desde 2024 y que evidencia la "normalización de un incumplimiento institucional" ante una conmemoración vinculada a "la defensa de los derechos humanos y la igualdad". "Esta actitud envía un mensaje de desprotección al colectivo y representa una nueva cesión a los postulados ideológicos de la extrema derecha", han alertado.

A esto habría que añadir el clima de "tensión institucional" de los últimos meses sobre la visibilidad del colectivo, en los que se incluyen los debates y las controversias sobre la presencia de la bandera LGTBIQ+ en edificios institucionales, así como la "pérdida de espacios de diálogo estable con las entidades de referencia".

MÉS ha considerado que estos episodios evidencian un "cambio de rumbo político" que "debilita" el papel de las instituciones en la defensa activa de los derechos humanos y transforma el Día del Orgullo en una "conmemoración vacía de contenido político y social".

Por estos motivos, han reclamado que las instituciones recuperen una "agenda real" de igualdad, con compromisos presupuestarios, estabilidad en las políticas públicas y colaboración efectiva con el tejido asociativo LGTBIQ+.

Finalmente, MÉS ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo que se celebra este domingo en Palma y a mantener el carácter reivindicativo de la jornada.

En este sentido, MÉS ha animado también a no apoyar, ni participar en la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Palma en formato de "tardeo turístico", que consideran una "sustitución vaciada de contenido de la programación consensuada con el movimiento LGTBIQ+".