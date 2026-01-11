MÉS per Mallorca critica que "el PP utiliza el Consell para tapar su mala gestión en Menorca e Ibiza"

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado que "el PP utiliza el Consell para tapar su mala gestión en Menorca e Ibiza", tras la cesión de técnicos de Territorio de la institución al Consell de Menorca y la apertura a recibir residuos de otras islas en las instalaciones de Tirme.

En nota de prensa, MÉS ha denunciado que "el PP ha convertido el Consell en un instrumento al servicio de sus intereses partidistas, utilizando la institución insular para solucionar problemas derivados de la mala gestión de los gobiernos 'populares' en los consells de Menorca y de Ibiza, con un coste directo para los mallorquines".

Según el partido ecosoberanista, la cesión de técnicos de Territorio del Consell de Mallorca al Consell de Menorca y la apertura a recibir residuos de otras islas en las instalaciones de Tirme "son dos caras de una misma manera de gobernar", que coloca a "Mallorca como recurso fácil cada vez que el PP no ha sido capaz de hacer su trabajo en otros territorios".

"No es cooperación institucional: es sumisión política y una forma encubierta de hacer pagar a los mallorquines los errores del PP en Menorca y en Ibiza", han advertido desde MÉS per Mallorca.

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha sido contundente al respecto: "Mallorca no puede continuar asumiendo las consecuencias de la mala gestión del PP en otras islas. Primero Ibiza, ahora Menorca. Esto no es una excepción, es un cambio de modelo que pretende convertir Mallorca en la despensa, el vertedero y el recurso técnico de todo el archipiélago".

Perelló ha añadido además que "el PP utiliza el Consell de Mallorca como una herramienta al servicio del partido, no de los intereses de los mallorquines".

Desde MÉS también han señalado directamente al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de quien han afirmado que "no pinta nada dentro del PP" y que "actúa sometido a las directrices de la presidenta del Govern, Marga Prohens".

"Galmés ha renunciado a defender Mallorca y permite que el Consell sea utilizado con fines electoralistas y partidistas, aunque esto signifique cargar sobre los mallorquines los costes políticos, económicos y ambientales de la mala gestión del PP", han denunciado.

Finalmente, desde MÉS han reiterado que están a favor de la cooperación entre instituciones, pero han dejado claro que esta cooperación tiene que ser "transparente, justa y basada en el interés general, no en el uso del Consell como moneda de cambio dentro de la estrategia interna del PP". "Mallorca merece un Consell al servicio del país, no subordinado a órdenes de partido", han concluido.