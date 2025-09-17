MÉS per Mallorca dice, sobre la encuesta turística, que la sociedad comparte sus propuestas

Archivo - El conseller insular de MÉS per Mallorca Joan Llodrà interviene en un pleno del Consell de Mallorca. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Consell, Joan Llodrà, ha reivindicado que los resultados de la encuesta de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib) confirman que el discurso y las propuestas que la formación ecosoberanista defiende desde hace años en materia turística son compartidas por la mayoría de la sociedad mallorquina.

De hecho, según ha indicado la formación en un comunicado, el estudio revela que ocho de cada diez residentes en Mallorca consideran que llegan demasiados turistas y que reclaman medidas para limitar el crecimiento "descontrolado" del sector.

Ante esta realidad, los ecosoberanistas han remarcado que las conclusiones del informe coinciden con las propuestas que la formación ha defendido históricamente.

Entre ellas, ha subrayado limitar el número de plazas turísticas, restringir el alquiler vacacional, reducir la llegada de cruceros y poner freno a la proliferación de coches de alquiler. "Son medidas ampliamente apoyadas por la mayoría social de Mallorca y que ya no pueden ser ignoradas", ha indicado Llodrà.

En este sentido, el conseller de MÉS ha recordado que la institución insular es la que tiene las competencias de ordenación turística y ha instado al presidente, Llorenç Galmés, a actuar de acuerdo con la voluntad ciudadana.

"La ciudadanía lo tiene claro. Hay que poner freno a las plazas turísticas, limitar los cruceros, restringir el alquiler vacacional y reducir los coches de alquiler", ha añadido.

Para Llodrà, el Consell tiene las competencias y la obligación de traducir este "clamor ciudadano" en políticas "valientes e inmediatas".

MÉS per Mallorca ha remarcado que el informe demuestra también un apoyo amplio al incremento del ITS y a la reducción de la promoción turística, medidas que la formación siempre ha defendido como necesarias para proteger el territorio, garantizar el derecho a la vivienda y asegurar una mejor calidad de vida para la ciudadanía.

"Estos datos dejan claro que la ciudadanía reclama un cambio de rumbo. No se trata solo de gestionar mejor, sino de reconducir un modelo que está hipotecando el futuro de las islas. O se gobierna para proteger a la gente y el territorio o se gobierna para favorecer la especulación", ha concluido.