MÉS per Mallorca exige una reducción del número de vuelos en los aeropuertos de Baleares

El diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Ferran Rosa durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este jueves al Gobierno central que reduzca el número de vuelos en los aeropuertos de Baleares ante un crecimiento "insostenible".

El diputado ecosoberanista en el Parlament Ferran Rosa ha explicado en rueda de prensa que se ha presentado una proposición no de ley para pedir al Ejecutivo central una reducción del número de vuelos, incluyendo también los jets privados.

Según ha señalado Rosa, la iniciativa también contempla una solicitud para frenar las obras de ampliación de los aeródromos de las Islas y una reducción del número de horas que están abiertos para disminuir los efectos y molestias de los barrios situados en los entornos de los aeropuertos.

El ecosoberanista ha destacado que espera que todos los grupos parlamentarios apoyen y aprueben esta iniciativa, incluido el PP, ya que, según ha afirmado Rosa, también se ha quejado del número de vuelos que reciben los aeropuertos del archipiélago.

Por otro lado, MÉS per Mallorca ha criticado la política aeroportuaria de Aena y la tildado de "colonial" porque "solo piensa en el beneficio de sus accionistas" y en el "reparto de dividendos". Así, ha recordado que el año pasado Baleares recibió unos 46 millones de pasajeros y ha lamentado que, en el presente ejercicio, la cifra subirá según previsiones.

Rosa ha acusado a Aena de sobrepasar el límite de pasajeros anuales que recibe cada aeropuerto de las Islas y ha asegurado, por otra parte, que se está produciendo un incrementos de la oferta turística ilegal porque "no aumentan las plazas turísticas, pero estos visitantes duermen en algún lugar".