MÉS per Mallorca exige un refuerzo de buses en los pueblos afectados por la reducción de frecuencias de tren en agosto

PALMA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este lunes al Govern un refuerzo de buses en los pueblos afectados por la reducción de frecuencias de tren durante el mes de agosto, como Santa Maria del Camí, Alaró, Consell o Binissalem, donde dependen exclusivamente del tren para llegar a Palma.

Según ha indicado en rueda de prensa el diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Ferran Rosa, los ciudadanos de los municipios afectados por el recorte del servicio ferroviario se verán obligados a coger su vehículo particular en el momento en el que las carreteras están "más colapsadas" y el coste de la gasolina está a dos euros el litro, además de la dificultad para encontrar estacionamiento en Palma.

Rosa ha lamentado que el Govern "se quede de brazos cruzados" y no haya ofrecido alternativas al recorte del 52 por ciento del servicio porque "se piensan que todo el mundo está de vacaciones simplemente porque el conseller o el director general están de vacaciones".