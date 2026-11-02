MÉS per Mallorca exige responsabilidades al PP por los casos judiciales de Le Senne y Bestard

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido responsabilidades políticas al PP por los procesos judiciales en los que están inmersos el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.

"Las máximas responsabilidades políticas que tiene Vox en Baleares están inmersos en causas judicilaes por supuestos delitos durante el ejercicio de sus cargos", ha reprobado el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria.