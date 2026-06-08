MÉS per Mallorca insta al Consell a recuperar la bandera del Orgullo en su fachada. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado una moción para que el Consell de Mallorca vuelva a exhibir la bandera LGTBI en la fachada de la institución con motivo del Día Internacional del Orgullo y para reafirmar su compromiso con la igualdad, los derechos y las libertades del colectivo.

Según ha indicado este lunes la formación en un comunicado, la iniciativa, que se debatirá en el próximo pleno de la institución insular, está enmarcada en un contexto de aumento de las agresiones y los discursos de odio contra las personas LGTBI, así como por lo que consideran un retroceso de las políticas públicas de diversidad.

Así, los ecosoberanistas han tachado decisiones como la "desaparición de la bandera del Orgullo o la desaparición de programas de sensibilización" como parte de una estrategia política que normaliza los discursos reaccionarios e invisibiliza al colectivo.

En este sentido, han criticado que el PP haya "abandonado progresivamente" la defensa de la igualdad y ha puesto como ejemplo la cancelación de la verbena del Orgullo después de que las entidades organizadoras denunciaran la falta de apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de Palma.

También ha recordado que en 2026 se cumplen diez años de la aprobación de la ley contra la LGTBI-fobia, una norma que, a su juicio, situó a Baleares en la vanguardia de la defensa de los derechos del colectivo. No obstante, ha advertido de que los avances legislativos solo son efectivos si existe una voluntad política real para desplegarlos y defenderlos.

La moción también reclama reforzar las políticas de sensibilización, educación y prevención de la LGTBI-fobia, especialmente entre la población joven, y reconoce la labor desarrollada durante décadas por las entidades sociales que han contribuido a los avances logrados en materia de derechos e igualdad.

La consellera insular de MÉS, Rosa Cursach, ha advertido de que "las instituciones públicas no pueden mantener una actitud pasiva o equidistante ante los ataques a los derechos del colectivo". Asimismo, ha defendido que "la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y de la dignidad de las personas no es una cuestión partidista, sino una obligación democrática".