MÉS per Mallorca y Més per Menorca buscan "reforzar" la coalición Ara Més para las futuras elecciones

Reunión de representantes de MÉS per Mallorca y Més per Menorca. - MÉS PER MENORCA

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca se han reunido con el objetivo de "fortalecer lazos" y "reforzar" la coalición Ara Més --que comparten con Ara Eivissa-- con la vista puesta en las futuras elecciones.

De este modo, los partidos soberanistas de Mallorca y de Menorca han iniciado una dinámica de trabajo con el objetivo de "sumar esfuerzos, compartir diagnósticos y construir una estrategia común" que permita "hacer crecer el espacio ecosobiranista tanto en las islas, como el exterior", según han explicado en un comunicado conjunto.

En este sentido, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha destacado que la unidad de acción entre las fuerzas soberanistas de Baleares es "clave" para que se escuche "con más fuerza" la voz de la ciudadanía de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera allá donde se toman decisiones que les afectan directamente.

Además, ha remarcado que la coalición Ara Més es una herramienta "útil" y "con recorrido", que permite "proyectar una mirada propia, arraigada en el territorio y comprometida con la justicia social, la sostenibilidad y el derecho a decidir".

Por su parte, el coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, ha subrayado la importancia de trabajar conjuntamente desde "el respecto a la pluralidad de cada isla".

"Més comparte valores, objetivos y una manera de entender la política que pone a las personas y el territorio en el centro. Al coordinarse, se trata de ser más fuertes y más coherentes", ha alegado, al tiempo que ha añadido que este frente común les tiene que permitir "afrontar futuros retos electorales con éxito".

Ambos dirigentes han coincidido en señalar que este encuentro es solo el "punto de partida" de una dinámica de trabajo "estable", que continuará en los próximos meses con nuevas reuniones y espacios de coordinación, con la voluntad de "consolidar una alternativa política sólida, transformadora y plenamente comprometida con la ciudadanía de Baleares".