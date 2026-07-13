MÉS per Mallorca se muestra "fuerte" para afrontar el último año de legislatura como "alternativa" a PP y Vox

PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha subrayado que la formación está "fuerte" para afrontar este último año de legislatura, al considerar que sus propuestas "cada vez las comparte más gente".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de coordinación interinstitucional, acompañado por las portavoces de MÉS en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma, Catalina Inès Perelló y Neus Truyol, respectivamente.

Los ecosoberanistas, ha explicado Apesteguia, evaluarán en este encuentro el curso político, así como su actuación, que se centra en "ofrecer una alternativa a las políticas depredadoras e involucionistas de PP y de Vox".

Igualmente, ha dicho que "los problemas de los mallorquines no se van de vacaciones", acusando al Govern de "desaparecer de la vida pública y de la iniciativa política".

Al mismo tiempo, ha criticado que este último año las políticas de PP y Vox "se han encaminado a destruir y depredar más el territorio, encarcer y especular en la vivienda, turistizar más la economía, ir en contra de la lengua y privatizar los servicios públicos cada vez que tienen la oportunidad".

Así, ha reivindicado que durante este curso político MÉS ha situado en el centro los "problemas reales" de la ciudadanía: el acceso a la vivienda, la masificación turística, los bajos salarios, la defensa del territorio, la lengua y los servicios públicos.

"Entre los partidos políticos que se van de vacaciones y aquellos que ya consideran muerta la legislatura, nosotros somos aquellos que trabajamos hasta el último día", ha defendido, agregando que su formación ofrece "una alterantiva frente a los que ofrecen desilusión".

Por otro lado, preguntado por posibles pactos con otros partidos de la izquierda tras las próximas elecciones, como el PSIB o Coalició Per Mallorca, el coordinador general ha evitado valorar los candidatos de otras formaciones, indicando que pactarán dependiendo de las propuestas.

A su criterio, ante el momento de "emergencia social" que vive Mallorca, es necesario poner soluciones encima de la mesa "más valientes".

"MÉS per Mallorca pactará con estas premisas un cambio en el Govern", ha añadido, a la vez que ha confiado en que partidos que plantean como alternativa a PP y Vox "se sumen a esta alternativa valiente".