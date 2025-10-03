MÉS per Mallorca se opone a la ampliación de la zona militar de Cap Pinar

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha mostrado su oposición a la intención del Ministerio de Defensa de ampliar la zona restringida a usos militares de Cap Pinar en Alcúdia hasta 145 hectáreas.

El portavoz de los ecosoberanistas en el Ayuntamiento de Alcúdia, Tomàs Adrover, ha subrayado que los regidores de la formación han votado a favor de las alegaciones que el Ayuntamiento prevé presentar.

Según ha señalado MÉS per Mallorca en nota de prensa, el destacamento de Cap Pinar es mínimo y muchísima gente va al Niu de l'Àguila o la Penya del Migdia.

"No podemos permitir que para ir a estos espacios, tan habituales por los excursionistas y la gente que ama esta tierra, el Ministerio ahora pretenda que se tenga que pedir permiso y esperar a que te digan sí o no", ha criticado Adrover.

En este sentido, el diputado de Sumar Més en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal, ha registrado una batería de preguntas y solicitudes de documentación, así como iniciativas para mostrar la oposición al Ministerio.

Para Vidal, que el PSOE "pretenda cerrar zonas de Mallorca a los mallorquines para poder hacer ejercicios militares responde al clima de exaltación militarista de la derecha trumpista en que la izquierda no puede caer".

El diputado ha hecho hincapié en que MÉS per Mallorca defiende desde hace décadas el retorno al Govern de las propiedades que están en manos del Ministerio de Defensa y que tienen interés ambiental.