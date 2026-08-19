MÉS per Mallorca pide al Congreso y al Parlament la delimitación jurídica del mar Balear

Archivo - Plano general de varios barcos en una zona de la costa de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado varias iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament para reclamar la delimitación jurídica y geográfica del mar Balear.

También, según ha informado el partido en un comunicado, pedirán que se avance hacia un modelo de gestión "integral y coordinado" del conjunto del espacio marítimo que rodea al archipiélago.

"No podemos continuar gestionando el mar Balear como una suma de espacios administrativos fragmentados", ha dicho el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, quien ha instado a reconocer las características "territoriales, ambientales y económicas propias" del ecosistema.

El ecosoberanista ha recordado que el Parlament ya reclamó en 2020 una nueva delimitación de las aguas interiores y exteriores, algo que ha considerado necesario recuperar y "dar un paso más" para establecer "una delimitación clara que permita una planificación coherente de las políticas de conservación, pesca, biodiversidad, navegación y adaptación al cambio climático".

Las iniciativas, ha subrayado, coinciden con el octavo aniversario de la aprobación del decreto de conservación de la posidonia oceánica, una normativa que se aprobó cuando él era conseller de Medio Ambiente.

"Hace ocho años que demostramos que Baleares podía ponerse al frente de la protección marina. Ahora toca dar un segundo salto y pasar de proteger un hábitat esencial a gestionar y proteger integralmente todo el mar Balear", ha incidido.

En este sentido, Vidal ha reivindicado las propuestas formuladas durante años por la organización Oceana, que llegó a proponer la protección del 30 por ciento del mar Balear y la creación de una red de áreas marinas protegidas.

"No partimos de cero, tenemos conocimiento científico y propuestas concretas. Lo que falta es convertir este conocimiento en decisiones políticas y protección efectiva", ha señalado.