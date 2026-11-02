MÉS per Mallorca pide a Galmés que reclame a Bestard los perjuicios económicos por el uso de los coches oficiales

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, en rueda de prensa - MÉS PER MALLORCA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que impulse las acciones legales necesarias para reclamar al vicepresidente segundo de la institución insular, Pedro Bestard, los perjuicios económicos derivados del supuesto uso fraudulento de los coches oficiales.

La petición de los ecosberanistas llega tras conocerse la querella presentada por la Fiscalía contra el de Vox por un presunto delito de malversación. En una nota de prensa, MÉS ha sostenido que dicha querella plantea que se pida al Consell si quiere emprender acciones para reclamar una indemnización.

La portavoz de MÉS en la institución, Catalina Inés Perelló, ha considerado que esta novedad "obliga" a Galmés a tomar una decisión y que si ha habido un perjuicio económico para el Consell "este dinero se debe recuperar".

"Hasta ahora, Galmés ha protegido a Bestard y ha intentado dar el caso por cerrado. Ahora la Fiscalía pone encima de la mesa la posibilidad de recuperar el dinero público que se haya utilizado indebidamente. ¿Qué hará el presidente del Consell? ¿Defenderá los intereses de los mallorquines o continuará protegiendo a su vicepresidente?", ha señalado.

MÉS ha subrayado que los informes de la institución insular constataron que el vicepresidente había dispuesto de tres vehículos oficiales en régimen de exclusividad sin que constara la autorización correspondiente.

No obstante, ha lamentado la formación, el presidente insular optó por "no exigir responsabilidades" y dar el caso por cerrado con la aprobación de un nuevo protocolo.

Para Perelló, hacer un protocolo para que no vuelva a ocurrir es insuficiente, y es necesario "esclarecer qué ha pasado con el dinero público que ya se ha gastado".

En este sentido, ha instado a los servicios jurídicos y económicos de la institución a determinar el alcance de los posibles perjuicios ocasionados y ha reclamado que el Consell manifieste su voluntad de ejercer las acciones que legalmente le correspondan para reclamar la restitución.

Finalmente, ha insistido en reclamar el cese de Bestard, subrayado que "la presunción de inocencia se debe respetar pero no puede servir de excusa para no asumir responsabilidades políticas ni para renunciar a defender el patrimonio público".