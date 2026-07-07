MÉS per Mallorca pide que la promoción del producto local beneficie al sector primario

MÉS per Mallorca reclama a las administraciones que la promoción del producto local beneficie al sector primario - MÉS PER MALLORCA

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha instado a las administraciones a que "ejerzan sus responsabilidades" para garantizar la promoción del producto local en el sector turístico se traduzca en un aumento de la demanda para agricultores y productores de Mallorca.

Según ha informado este martes la formación en un comunicado, el coordinador general ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha defendido que la promoción de los productos de kilómetro cero "no tiene sentido" si no repercute en el sector primario.

En este sentido, ha señalado que "el turismo no puede vivir de espaldas al campo" y ha abogado por reforzar la colaboración entre el sector turístico y los productores para hacer más rentables y sostenibles las explotaciones agrarias.

Asimismo, Apesteguia ha defendido que las medidas destinadas a incrementar la presencia del producto local en los establecimientos turísticos deben aplicarse de forma efectiva. "Las leyes no pueden quedar en papel mojado. Si no tienen un aumento de la demanda, quiere decir que todavía hay mucho trabajo para que los compromisos se traduzcan en resultados", ha expresado.

Durante la jornada de este martes, Apesteguia ha visitado las empresas agroalimentarias Es Molinot y Es Collet y tiene previsto desplazarse también a Son Vell y Son Mesquida Vell, dentro de una ronda de visitas para conocer de primera mano la realidad de los productores mallorquines.