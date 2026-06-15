MÉS per Mallorca se postula como "alternativa" al PP al entender que son el único partido de la izquierda que crece

Los candidatos de MÉS per Mallorca al Parlament, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca se ha postulado como la "alternativa" al PP de cara a las próximas elecciones autonómicas al entender que son el único partido de la izquierda que, según los sondeos, mantiene una tendencia de crecimiento.

De este modo se ha expresado la diputada ecosoberanista Maria Ramon, quien será número dos de la lista que la formación presentará al Parlament, al ser pregunta al respecto este lunes en una rueda de prensa.

El sábado, ha recordado, se ratificaron las candidaturas de MÉS tanto al Parlament, encabezada por Lluís Apesteguia y ella misma, y al Consell de Mallorca, liderada por Miquel Oliver y con Marta Català como mano derecha.

Ambas candidaturas, ha sostenido, defenderán los retos que MÉS per Mallorca tiene como partido sin dejar de lado la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda o la saturación turística.

"La del sábado fue una presentación en la que queríamos mostrar a los candidatos, presentarnos ante la militancia, con ilusión, alegría y sobre todo conscientes de que nos queda un año de mucho trabajo", ha apuntado.

Las encuestas, ha subrayado Ramon, dan a MÉS per Mallorca como "el único partido de la izquierda que crece, aunque sea poco", y eso es motivo "para seguir trabajando a pie de calle".

"Escucharemos y demostraremos que tenemos las ideas, el proyecto y que somos la alternativa al PP", ha sentenciado la ecosoberanista.