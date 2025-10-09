MÉS per Mallorca reclama desde la ONU que España actúe "con la misma firmeza" con Marruecos que con Israel

La diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Marta Carrió, este jueves en la sede de la ONU. - MÉS PER MALLORCA

"No se puede condenar una ocupación ilegal mientras se justifica otra", sostiene Carrió

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Marta Carrió ha intervenido en la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reclamar a España que actúe "con la misma firmeza" con Marruecos que con Israel.

Carrió, quien se ha desplazado a Nueva York en representación de la Cámara autonómica, ha reivindicado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y ha denunciado públicamente que la situación actual es "una injusticia que ya hace demasiado tiempo que dura".

La ecosoberanista, ha informado su partido en un comunicado, ha criticado con dureza el papel de España como potencia administradora del territorio y le ha instado a actuar con Marruecos "con la misma firmeza" que con Israel con motivo del "genocidio" en Gaza.

"No se puede condenar una ocupación ilegal mientras se justifica otra. No pueden existir dobles varas de medir en la defensa de los derechos humanos", ha sostenido.

Carrió ha recordado que el Sáhara Occidental es desde 1963 "un territorio pendiente de descolonización" y que desde 1975 "Marruecos lo ocupa ilegalmente violando gravemente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional".

Este año "no es uno cualquiera", ha defendido, ya que se cumple medio siglo del inicio del conflicto armado y de la Marcha Verde. Pese al tiempo transcurrido, ha lamentado, el pueblo saharaui "espera todavía ejercer un derecho básico, el derecho a ser pueblo".

Durante su intervención, la diputada ecosoberanista también ha señalado que durante estos 50 años "se han producido de manera constante violaciones de los derechos humanos, expolio de recursos naturales y represión contra quien se ha atrevido a alzar la voz".

En este sentido, ha pedido "más firmeza" para garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

"El Sáhara Occidental no puede continuar siendo la excepción", ha insistido, y ha vuelto a exigir a España que "asuma el liderazgo político que le corresponde ejercer" en el proceso hacia un referéndum de autodeterminación.

"El pueblo saharaui no pide privilegios, pide justicia ante la ocupación y el expolio de Marruecos después de medio siglo de silencio. La presión internacional será decisiva para retornar al Estado español al camino marcado por Naciones Unidas", ha sentenciado.