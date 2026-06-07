MÉS per Mallorca reclama un plan para adaptar los colegios a los episodios de calor extremo, cada vez más frecuentes

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon en un pleno del Parlament - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Govern un plan de choque que permita adaptar los centros educativos al aumento de las temperaturas y a los episodios de calor extremo que cada vez afecten más a algunos meses lectivos del calendario escolar.

Con este objetivo, los ecosoberanistas han registrado una iniciativa en el Parlament para alertar de que el calor excesivo dentro de las aulas no es solo una cuestión de confort.

Varios estudios científicos, según MÉS, indican que temperaturas superiores a los 26 o 27 grados reducen la capacidad de concentración, la memoria y la comprensión lectora, con consecuencias directas sobre el rendimiento académico. También incrementan los riesgos de deshidratación, fatiga y malestar físico, especialmente entre niños y adolescentes.

Por eso, MÉS propone actuaciones inmediatas como la instalación de ventiladores y sistemas de ventilación eficientes, la creación de espacios que actúen como refugio climático, el aumento de puntos de agua y fuentes, más zonas de sombra en los patios y protocolos específicos ante episodios de calor extremo.

La iniciativa también apuesta por soluciones estructurales y sostenibles, como la mejora del aislamiento térmico de los edificios, la instalación de placas fotovoltaicas, las cubiertas verdes o reflectantes y la renaturalización de los espacios escolares.

Además, reclaman una línea estable de financiación para que estas actuaciones se puedan llevar a cabo sin trasladar la carga económica a los ayuntamientos.

A través de esta proposición no de ley MÉS per Mallorca defiende que la adaptación climática de los centros educativos es una política de salud pública, de equidad y de calidad educativa, y reclama que el ejecutivo autonómico priorice los centros más vulnerables y elimine las trabas burocráticas que dificultan la ejecución de medidas urgentes.

"No podemos normalizar que niños y docentes tengan que soportar temperaturas extremas dentro de las aulas en épocas de más calor. El plan de climatización es imprescindible, pero mientras no llega se tiene que actuar, porque cuando llega el calor los centros tienen que poder reducir las temperaturas y garantizar unas condiciones dignas. Por eso pedimos actuaciones rápidas y que garanticen el confort en las aulas", ha señalado la diputada Maria Ramon, autora de la iniciativa.