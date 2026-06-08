MÉS per Mallorca reclama una subida del IVA en el sector hotelero

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para reclamar una subida del IVA en el sector hotelero hasta el 21 por ciento.

Para el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, esta subida es "lógica y necesaria" al considerar que el IVA reducido del 10 por ciento es "un privilegio" y una "injusticia fiscal".

Apesteguia ha presentado la iniciativa en una rueda de prensa este lunes previa al pleno, en la que ha hecho referencia a la posición de la Comisión Europea, que cuestionó el reducido impuesto en hoteles y restaurantes.